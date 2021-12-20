Владимир Путин: российские спецслужбы предотвратили 32 теракта с начала 2021 года

Москва, 20 декабря. Представители спецслужб с начала текущего года предотвратили 32 террористических атаки. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе поздравления представителей органов безопасности с профессиональным праздником.

Борьба с террористической угрозой должна осуществляться жесткими и бескомпромиссными методами. День работника органов безопасности РФ символизирует признательность граждан за опасную работу спецслужб, отметил российский лидер в опубликованном на сайте телеканала «Звезда» видеообращении.

«Вы с честью... выдержали многие трудные испытания — в военное и мирное время. Невзирая на риск, всегда профессионально и самоотверженно выполняли поставленные задачи», — сообщил Путин.

Ранее телеканал «Россия-1» сообщил, что Путин в течение следующей недели станет участником заседания совета Министерства обороны РФ. Также журналисты анонсировали крупную пресс-конференцию национального лидера.