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Политолог Ищенко: США пытаются развязать войну с Россией без своего участия
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Политолог Ищенко: США пытаются развязать войну с Россией без своего участия

Политика
Политолог Ищенко: США пытаются развязать войну с Россией без своего участия
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 декабря. Соединенным Штатам Америки все равно, кто будет воевать с Россией, главное, чтобы не они сами. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Вашингтон всеми силами пытается спровоцировать вооруженный конфликт с Москвой. Однако в его планы не входит использование своих сил в войне, передают «Аргументы недели».

«США хотят спровоцировать войну без себя. Чтобы воевала Украина, Польша, кто угодно. Им все равно, кто будет воевать с Россией. Главное, чтобы не они, и главное, чтобы воевали. И желательно подольше», — отметил Ищенко.

Последние недели страны Запада во главе с США тиражируют в медиапространстве мнения, что Россия якобы готовится «напасть» на Украину. На фоне собственных голословных обвинений Вашингтон начал разрабатывать очередные меры «сдерживания» Москвы. При этом в Кремле неоднократно указывали на бездоказательность нападок Запада и объяснили, что Россия не несет ни для кого угрозы.

Оценивая сложившуюся обстановку, аналитик Джон Саксе-Фернандес предупредил об опасности начала третьей мировой войны. Причиной этой трагедии может стать высокомерная политика Вашингтона. США оказались в невыгодном положении из-за укрепления России и Китая, а также из-за войн на Ближнем Востоке, которые пошатнули экономическое и политическое положение Вашингтона. Поэтому США попытаются вернуть свое господство на мировой арене.

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