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«Авито Авто»: большинство водителей развлекают себя в пробках радио и аудиокнигами

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 01:05
Общество
«Авито Авто»: большинство водителей развлекают себя в пробках радио и аудиокнигами
Невские Новости  /  Роман Мартынович

Москва, 20 декабря. Российские автомобилисты в преддверии Нового года стали гораздо чаще стоять в пробках. Эксперты сервиса «Авито Авто» провели среди них опрос и выяснили, чем граждане занимают себя в машинах.

Чаще всего во время заторов на дороге водители слушают радио, аудиокниги или подкасты. Такой ответ дали 47% респондентов. Еще 20% в пробках разговаривают по телефону, общаются по переписке или листают ленту новостей. Третьим по популярности стал ответ «строить планы на будущее», 12% автовладельцев предпочитают за рулем размышлять о грядущих делах.

Еще десять процентов опрошенных проводят время в мессенджерах, девять процентов граждан развлекают себя играми на телефоне, шесть процентов смотрят фильмы на смартфоне, по пять процентов совершают покупки и работают. Реже всего водители медитируют (три процента) и учат иностранные языки (два процента).

Жители Санкт-Петербурга последние две недели стоят в многокилометровых пробках из-за снегопада и ненадлежащей работы коммунальных служб. Вечером 17 декабря автовладельцы были вынуждены пробираться через восьмибалльные заторы.

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