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Гидрометцентр: «волна холода» обрушится на Европейскую Россию в ближайшие дни

Общество
Гидрометцентр: «волна холода» обрушится на Европейскую Россию в ближайшие дни
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 20 декабря. Жителей европейской части России в ближайшие дни ждет аномально холодная погода. Как отметил научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд, температура упадет на 7-12 градусов ниже среднегодовых показателей.

Синоптик подчеркнул, что погоду можно будет назвать «волной холода». По словам Вильфанда, при таком раскладе создается реальная опасность для самочувствия граждан, а также повышается нагрузка на коммунальные службы.

«В Северо-Западном федеральном округе с 20 по 25 декабря температура будет ниже нормы на 10 градусов, в Центральном федеральном округе в этот же период — на 7–12 градусов ниже нормы», — пояснил метеоролог в беседе с ТАСС.

Роман Вильфанд ранее предупредил об увеличении числа пожаров на севере России из-за глобального потепления. Научный руководитель Гидрометцентра заметил, что ввиду географических особенностей процесс изменения климата распространяется в РФ в 2,5 раза быстрее, чем на остальные страны.

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погода гидрометцентр вильфанд
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