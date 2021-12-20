Гидрометцентр: «волна холода» обрушится на Европейскую Россию в ближайшие дни

Москва, 20 декабря. Жителей европейской части России в ближайшие дни ждет аномально холодная погода. Как отметил научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд, температура упадет на 7-12 градусов ниже среднегодовых показателей.

Синоптик подчеркнул, что погоду можно будет назвать «волной холода». По словам Вильфанда, при таком раскладе создается реальная опасность для самочувствия граждан, а также повышается нагрузка на коммунальные службы.

«В Северо-Западном федеральном округе с 20 по 25 декабря температура будет ниже нормы на 10 градусов, в Центральном федеральном округе в этот же период — на 7–12 градусов ниже нормы», — пояснил метеоролог в беседе с ТАСС.

Роман Вильфанд ранее предупредил об увеличении числа пожаров на севере России из-за глобального потепления. Научный руководитель Гидрометцентра заметил, что ввиду географических особенностей процесс изменения климата распространяется в РФ в 2,5 раза быстрее, чем на остальные страны.