Аналитики ВШЭ определили средний размер откатов при госзакупках

Москва, 20 декабря. Объем коррупционного рынка при госзакупках оценивается в 6,6 трлн рублей. Это составляет треть бюджета России, заявили в Институте государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.

Исследование аналитиков посвящено уровню коррупции при государственных закупках. Участниками анонимного опроса стали представители компаний, участвующих в конкурсных процессах, из разных регионов страны. Его результаты показали, что в среднем компания тратит на взятку 22,5 процента от стоимости госконтракта, пишет РБК.

Всего с коррупцией во время прохождения конкурсных процедур сталкивались 71 процент поставщиков. Суммарный объем взяток в сфере государственных закупок составляет 6,6 трлн рублей. Это эквивалентно 6,2 процента ВВП России, или 35,3 процента доходной части федерального бюджета.

Опрос проводился при участии более 1,2 тысячи человек. Из них 53 процента относятся к микропредприятиям, 34 процента — к малому бизнесу, семь процентов — к крупному и шесть процентов — к среднему.

В городе Мирный ранее прошло задержание главного инженера управления капитального строительства «Алросы». Он подозревается в получении особенно крупной взятки в размере более 4 млн рублей.