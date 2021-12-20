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Поклонники покойного Градского предложили бойкотировать шоу «Голос»

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 00:33
Общество
Поклонники покойного Градского предложили бойкотировать шоу «Голос»
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya

Москва, 20 декабря. Продолжение съемок музыкального шоу «Гoлoс» уже не имеет значения. Такое мнение высказали пользователи Сети, которые считают, что без Александра Градского проект будет уже не тем.

Официальный аккаунт программы обнародовал фрагмент последнего выпуска «Гoлoса» с участием покойного Градского. Поклонники музыканта обвинили в смерти композитора продюсеров шоу.

«Угробили Градского! Должны были на скорой увозить, а не шоу с человеком на грани жизни и смерти снимать», — написал юзер.

«Если бы убедили полечиться, если бы настояли, если бы перенесли съемки...» — посетовал пользователь Сети.

«Кто будет вместо Градского? Или оставшихся участников разберут Пелагея Агутин и Билан?» — задался вопросом комментатор.

Поклонники покойного Градского предложили бойкотировать шоу «Голос»
Global Look Press / Anatoly Lomohov/Russian Look

Подписчики заявили, что не стоит продолжать съемки проекта. Воспитанники Градского побеждали в шоу уже много раз, сейчас же они оказались в невыгодной позиции. Ушедший из жизни маэстро видел в людях талант и умел его раскрывать, что дано далеко не каждому.

«Мне кажется нужно было бы сделать хотя бы 40-дневный траур и приостановить проект на это время. Странно получается — траур, скорбь, и тут на проекте радостная мишура», — отметила поклонница.

«Весь проект держался на нем. Без него вообще нет смысла это смотреть», — написал комментатор.

Ранее стало известно, что создатели шоу «Гoлoс» рассматривают три варианта замены Градского на проекте. Кресло маэстро могут оставить пустым, посадить в него сына композитора или создать голограмму покойного музыканта.

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Все новости / Общество / Поклонники покойного Градского предложили бойкотировать шоу «Голос»
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