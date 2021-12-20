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Участник квартета Il Divo Карлос Марин умер после перенесенного COVID-19

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 00:30
Общество
Участник квартета Il Divo Карлос Марин умер после перенесенного COVID-19
pixabay.com

Манчестер, 20 декабря. Один из вокалистов музыкального коллектива Il Divo Карлос Марин умер на 54-м году жизни. Незадолго до смерти он попал в больницу с диагностированным COVID-19.

Марин был участником интернационального квартета на протяжении 17 лет. Другие вокалисты группы выразили соболезнование в связи со смертью коллеги и назвали его настоящим другом.

«Его будет не хватать друзьям, семье и фанатам. Никогда не будет другого такого голоса или духа, какой был у Карлоса. На протяжении 17 лет все мы четверо находились в этом невероятном путешествии под названием Il Divo, и мы будем скучать по нашему другу», — говорится на странице квартета в Twitter.

Марин получил положительный результат теста на коронавирус 7 декабря. После этого музыканта госпитализировали и ввели в медикаментозную кому. Он ушел из жизни в клинике, расположенной в британском Манчестере.

Накануне стало известно о смерти барабанщика английской группы The Wurzels Джона Моргана. Он умер от последствий коронавируса прямо во время гастролей.

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