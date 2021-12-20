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Голикова поручила Минздраву доработать правила оказания помощи онкобольным

Общество
Голикова поручила Минздраву доработать правила оказания помощи онкобольным
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 20 декабря. Министерство здравоохранения России должно до 20 декабря доработать порядок оказания онкологической помощи взрослым. Соответствующее поручение выдала вице-премьер Татьяна Голикова.

Сообщается, что оно последовало после поступившего в адрес Голиковой обращения от членов правительственного совета по вопросам попечительства в социальной сфере Григория Потапова и Екатерины Шерговой. По их мнению, установленный порядок оказания помощи онкобольным, который также ранее критиковали пациенты и врачи, способен привести к негативным последствиям. Так, он может вызвать закрытие многих профильных больниц и лишить частные клиники «стимула инвестировать в здравоохранение», передает «Коммерсантъ».

Доработанный Минздравом России проект онкопомощи взрослым должен вступить в силу с 1 января следующего года. Согласно документу, стратегию лечения будет определять консилиум врачей медицинской организации, а также теперь маршрутизацию онкопациента начнет контролировать региональная комиссия.

Помимо этого, ранее Голикова допустила возможность сокращения сроков ревакцинации против COVID-19 из-за нового омикрон-штамма. На данный момент период между повторным применением препарата составляет полгода.

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минздрав голикова вице-премьер онкобольные
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