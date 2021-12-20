Москва, 20 декабря. Турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar являются «лакомой мишенью» для российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Об этом рассказал заместитель начальника зенитных ракетных войск ВКС России Юрий Муравкин.

По его словам, «Панцири» способны без какого-либо труда поражать дроны Bayraktar. Как отметил Муравкин, благодаря массе и скорости российских зенитных ракетно-пушечных комплексов турецкие беспилотники являются самой удобной мишенью. Об этом замглавы ВКС России рассказал в эфире телепрограммы «Вести недели».

«Для "Панциря" Bayraktar с его массово-габаритными характеристиками, с его скоростными характеристиками — это самая удобная мишень. Никакой сложности, если даже расчет подготовлен на оценку "удовлетворительно", я вас уверяю, не представляет. Это очень легкая, очень лакомая для "Панциря" мишень», — заявил Муравкин.

При этом российская армия способна с легкостью справиться с бригадами Соединенных Штатов, которые Вашингтон планирует передислоцировать в Европу. Как отметили авторы китайского портала SunNews, военные России «пустят на пельмени» американский контингент в регионе.