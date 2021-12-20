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Боксер Бивол может в мае провести бой с Бетербиевым или Альваресом

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 00:04
Спорт
Боксер Бивол может в мае провести бой с Бетербиевым или Альваресом
ТАСС  /  Сорокин Донат

Москва, 20 декабря. Российский чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол намерен в мае провести поединок против мексиканца Сауля Альвареса. Об этом сообщил менеджер бойца Вадим Корнилов.

Однако также есть информация, что Бивол может встретиться с Артуром Бетербиевым. Судя по всему, это произойдет, если не удастся достичь договоренности с Альваресом.

«В начале следующего года решится, будет Дмитрий боксировать в мае против Бетербиева или против Канело Альвареса», — сказал менеджер в интервью ТАСС.

Бивол является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг. До сих пор он не проиграл ни одного боя при 19 победах, 11 из которых были добыты нокаутом.

Недавно Бивол в восьмой раз защитил титул WBA. В поединке против соотечественника Умара Саламова он одержал победу единогласным решением судей.

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