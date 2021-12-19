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Главный инфекционист США Фаучи объяснил легкую форму COVID-19 при «Омикроне» у жителей ЮАР

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 23:56
Общество
Главный инфекционист США Фаучи объяснил легкую форму COVID-19 при «Омикроне» у жителей ЮАР
Global Look Press  /  Stefani / Consolidated News Photos

Вашингтон, 19 декабря. Общая инфекционная картина в ЮАР может быть причиной того, что жители этой страны гораздо легче переносят штамм коронавируса «Омикрон». Об этом телекомпании NBC заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Население Южно-Африканской Республики имеет большой опыт в борьбе с различными инфекциями. Именно это может объяснять тот факт, что пациентам с «Омикронам» реже необходима госпитализация и аппараты вентиляции легких.

«В нашей стране так много людей, которые не прошли вакцинацию. Это может стать реальной проблемой для системы здравоохранения», — отметил инфекционист.

Он предупредил, что в ближайшие две недели количество случаев заражения новым вариантом коронавируса в США будет расти. Этот штамм имеет «чрезвычайную способность распространяться».

Чтобы противостоять пандемии, президент США Джо Байден принял «зимний план», который подразумевает поощрения вакцинированных граждан. По официальной статистике, первый компонент препарата поставили примерно 240 миллионов американцев.

Энтони Фаучи ранее заявил, что непривитые граждане США представляют собой «настоящую проблему» для всей станы и системы здравоохранения. Количество госпитализированных американцев за последний месяц выросло на 45%.

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сша фаучи омикрон
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