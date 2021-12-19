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Трамп потребовал от Китая репарации в 60 трлн долларов из-за пандемии коронавируса

Политика
Трамп потребовал от Китая репарации в 60 трлн долларов из-за пандемии коронавируса
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 19 декабря. Китай обязан произвести выплаты странам, чтобы хотя бы частично компенсировать ущерб от пандемии COVID-19. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, оценив необходимую репарацию в 60 триллионов долларов.

Действующий хозяин Белого дома Джо Байден ранее также обвинил Пекин в сокрытии критически важных данных о происхождении коронавируса. По словам американского лидера, он не намерен «сдавать назад», пока не добьется желаемых ответов от китайской стороны.

«Они должны заплатить репарации, но у Китая нет денег на эти репарации. Я считаю, и речь не только о США, а обо всем мире, что ущерб составляет 60 триллионов долларов. У Китая нет 60 триллионов, но они должны что-то сделать, чтобы возместить ущерб», — заявил Дональд Трамп.

Власти КНР в свою очередь неоднократно давали понять, что выступают за научное расследование происхождения COVID-19. Также официальный Пекин не одобряет политизации такого процесса.

Тем временем ученые Пекинского университета заявили, что Китай ожидает всплеск коронавирусной инфекции при снятии всех ограничительных мер. Такой сценарий весьма негативно скажется на системе здравоохранения страны, отметили исследователи.

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Дональд Трамп сша китай коронавирус
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