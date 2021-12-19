Замглавы МИД России Грушко указал на двойные стандарты НАТО в вопросе перемещения войск

Москва, 19 декабря. НАТО позволяет себе требовать от России отвести войска от Украины, тогда как сам Альянс отказывается выводить свой военный контингент с территории, близкой к РФ. На это указал заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

Он считает такую позицию несправедливой, НАТО невозмутимо придерживается двойных стандартов. Страны Альянса сильно обижаются, когда Москва просит их отвести войска от российских границ.

«...потому что Альянс — он сугубо оборонительный и это клуб демократических государств, и это само исключает любую постановку под сомнение любых действий, которые предпринимаются в НАТО. То есть они верны по определению, и никто не имеет права сомневаться в этом», — иронично подметил Грушко.

Замглавы российского МИД ранее заявил, что Евросоюз полностью зависит от НАТО. Все вопросы безопасности находятся под контролем Альянса.