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Портал RuBaltic предрек давление на Белоруссию со стороны нового Правительства ФРГ

Политика
Портал RuBaltic предрек давление на Белоруссию со стороны нового Правительства ФРГ
pixabay.com

Минск, 19 декабря. Социал-демократ Олаф Шольц совсем недавно вступил в должность канцлера ФРГ, однако Германия уже успела развязать конфликт с Россией по некоторым вопросам. В связи с этим Белоруссия гадает, какую политику новое правительство будет проводить в адрес Минска.

Специалисты предполагают, что Шольц будет вести традиционную для социал-демократов прагматичную политику по отношению к Минску. Однако на этом «хорошие новости» от смены правительства заканчиваются.

«Два других партнера по коалиции, свободные демократы и "Зеленые", известны своей критикой мягкой восточной политики, которой традиционно придерживаются две крупнейшие немецкие партии, и в особенности СДПГ», — отметили авторы статьи.

Белоруссия у демократов и представителей экологической партии ассоциируется со страной, в которой давно потерян «демократический режим». Они будут пытаться оказывать на Минск такое же давление, как и на Россию.

Это уже проявилось в словах официального представителя Правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта. Он заявил, что Германия не считает президента Белоруссии Александра Лукашенко «легитимным президентом». Подобная конфронтация Берлина с Минском может повлечь серьезные последствия для первого.

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