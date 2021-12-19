Роскосмос развеял слухи о миллионных тратах на банкет в честь премии Гагарина

Москва, 19 декабря. Роскосмос опроверг слухи о миллионных тратах на банкет, приуроченный к вручению премии Юрия Гагарина. В госкорпорации отметили, что подобные заявления порочат имя первого космонавта Земли. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Информацию, что Роскосмос якобы потратил практически 6 миллионов рублей на проведение банкета в честь вручения премий имени Гагарина ранее распространилась в Telegram-каналах. Авторы публикации заявили, что госкорпорация накормила каждого из 150 гостей мероприятия почти на 40 тысяч рублей.

«В связи с публикацией в ряде Telegram-каналов информации, порочащей имя первого космонавта Земли Юрия Гагарина и правительственной премии, носящей его имя, Роскосмос заявляет следующее: премия, о которой идет речь, присуждается раз в пять лет, начиная с 2011 года», — отметили в Роскосмосе.

В госкорпорации добавили, что стоимость организации кейтерингового обслуживания составила 495 122 рубля. При этом на обеспечение гостей и лауреатов питьевой водой в бутылках было потрачено еще 6450 рублей.

Как сообщил ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, Россия и Китай работают над совместным проектом по строительству лунной станции. По его словам, это является серьезным шагом в освоении спутника Земли.