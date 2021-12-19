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Четыре человека пострадали в массовой аварии под Белгородом

Происшествия
Четыре человека пострадали в массовой аварии под Белгородом
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Белгород, 19 декабря. Два автомобиля и пассажирский автобус столкнулись на трассе Незнамово — Архангельское в Белгородской области. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе маленький ребенок. Об этом сообщили в региональном отделении УМВД.

По данным полицейских, одним из пострадавших является четырехлетний ребенок. Правоохранительные органы уточнили, что снежная погода в регионе существенно усилила опасность на дорогах.

«По предварительным данным, водитель Mercedes не справился с управлением и столкнулся с автобусом ПАЗ, который стоял на обочине, так как у него закончилось топливо. После этого иномарка выскочила на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2112», — сказал источник ТАСС в УМВД.

Недавно в Петроградском районе Северной столицы произошла авария с участием машины ДПС. По факту произошедшего организована служебная проверка для выяснения всех обстоятельств аварии.

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авария умвд белгородская область
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