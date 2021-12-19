Взрыв прогремел в одном из многоквартирных домов Тбилиси

Тбилиси, 19 декабря. Взрыв и последующий пожар произошли в жилом доме на территории поселения Вазисубани в Тбилиси вечером 19 декабря. Возгорание наблюдается на первом этаже.

Предварительно известно, что речь идет об утечке бытового газа. В результате происшествия никто не погиб, однако есть пострадавшие. Кадры с места взрыва публикует Sputnik-Грузия.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники оперативных служб, которые локализуют очаг возгорания. Устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Взрыв баллонов с газом ранее произошел в Акдарьинском районе Самаркандской области Узбекистана. Травмы в результате происшествия получили десять человек.