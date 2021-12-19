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Аналитик Кущ заявил о неспособности Украины стать второй Польшей для США

Политика
Аналитик Кущ заявил о неспособности Украины стать второй Польшей для США
pixabay.com

Киев, 19 декабря. Внешняя политика Украины основана на стремлении превратиться во вторую Польшу и угодить США, считает аналитик Алексей Кущ. Однако, по его словам, Киев не сможет достичь этой цели.

Украина хочет войти в состав стран-стратегов, но в действительности она сможет принимать участие в геополитических конфликтах только в роли «прокси-государства», добавил Кущ.

«Вся наша внешняя политика была построена на идее стать для США второй Польшей, то есть на желании войти в группу стран-стратегов. Но США не нужна вторая Польша, у них уже есть первая», — пояснил украинский аналитик в беседе с «Главредом».

Кущ сравнил Киев с Меркуцио из шекспировской пьесы «Ромео и Джульетта». По его словам, такие страны покидают сцену в первых актах.

«Такие страны сходят со сцены в первых актах пьесы, как Меркуцио в шекспировской «Ромео и Джульетте"», — добавил он.

Сейчас Украина пытается добиться военной помощи от своих союзников на Западе и в Евросоюзе. Однако мало кто из них стремиться оказать ей реальную помощь. Так, министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее заявил, что Лондон вряд ли направит своих военных на Украину в случае обострения ситуации в Донбассе.

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украина сша польша кущ
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