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ВС Эстонии усилят боевые машины CV90 противотанковыми комплексами Javelin

Армия
ВС Эстонии усилят боевые машины CV90 противотанковыми комплексами Javelin
flickr.com  /  U.S. Department of Defense Current Photos

Таллин, 19 декабря. Вооруженные силы Эстонии планируют увеличить боевой потенциал боевых машин пехоты CV90, которые Таллин закупил у Нидерландов в 2016 году.

Минобороны Эстонии подписало контракт с норвежской компанией Kongsberg Defence Aerospace, предусматривающий поставки дистанционного боевого модуля Protector, которым планируется оснастить боевых машин пехоты CV90.

Модуль Protector позволяет вести управляемый огонь не только оружием малого и среднего калибра, но и противотанковыми ракетами Javelin. Эстонские военные уверены, что оснащение CV90 американскими противотанковыми комплексами значительно усилит их боевую мощь благодаря возможности поражения тяжелой бронетехники противника.

Ранее стало известно, что партия из 30 модернизированных танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками поступила на вооружение 201-й российской базы в Таджикистане. Машины оснащены новыми двигателями, а также комплексами пассивной и активной защиты.

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эстония таллин бмп
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