Новогодняя елка в Мариуполе рухнула из-за сильных порывов ветра

Мариуполь, 19 декабря. Главная городская елка Мариуполя на Театральной площади зажгла свои огни 19 декабря, однако в этот же день рухнула. По словам очевидцев, инцидент произошел из-за сильного ветра.

Верхушка елки упала, но при этом продолжала гореть огнями. По предварительным данным, никто не пострадал, но многие свидетели произошедшего сразу же принялись воровать елочные игрушки.

Городские власти заявили, что по факту происшествия будет собрана специальная комиссия. Для демонтажа елки приехал кран, однако водитель не смог нормально припарковаться на площади. Установка дерева началась 11 декабря, а 19 декабря, в День Святого Николая, она зажгла свои огни, передает издание «0629».

Недавно в Санкт-Петербурге закончилась установка новогодней ели. Однако жители города оказались недовольны ее внешним видом. По их словам, дерево находится не в лучшем состоянии: у него обрублены ветки.