«Омикрон» угрожает перегрузить систему здравоохранения США

Вашингтон, 19 декабря. Власти Соединенных Штатов считают, что новый штамм «Омикрон» может привести к перегрузке национальной системы здравоохранения.

Согласно статистике, в США количество госпитализаций с COVID-19 за последний месяц выросло на 45%, а число подтвержденных случаев увеличилось на 40% до 123 тысяч новых случаев заражения в день.

Согласно данным агентства Reuters, за минувшую неделю самые высокие показатели новых случаев инфицирования были зарегистрированы в штатах Нью-Йорк, Огайо, Пенсильвания, Иллинойс и Мичиган.

