Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 22:52
22:45
Происшествия
Дочь отца-убийцы убежала из дома во время расправы над ее матерью и бабушкой в Москве
22:39
Происшествия
Заброшенный дом полыхает в центре Петербурга на улице Профессора Ивашенцова
22:26
Политика
Портал RuBaltic предрек давление на Белоруссию со стороны нового Правительства ФРГ
22:25
Общество
Роскосмос развеял слухи о миллионных тратах на банкет в честь премии Гагарина
22:19
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело по факту двойного убийства женщин в Москве
22:04
Происшествия
Четыре человека пострадали в массовой аварии под Белгородом
22:03
Происшествия
Взрыв прогремел в одном из многоквартирных домов Тбилиси
22:00
Видео
«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Женя Малахова
21:45
Происшествия
Полиция разыскивает подозреваемого в двойном убийстве москвича
21:42
Весь мир
«Омикрон» угрожает перегрузить систему здравоохранения США
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Омикрон» угрожает перегрузить систему здравоохранения США

Весь мир
«Омикрон» угрожает перегрузить систему здравоохранения США
Global Look Press  /  US Army / via Globallookpress.com

Вашингтон, 19 декабря. Власти Соединенных Штатов считают, что новый штамм «Омикрон» может привести к перегрузке национальной системы здравоохранения.

Согласно статистике, в США количество госпитализаций с COVID-19 за последний месяц выросло на 45%, а число подтвержденных случаев увеличилось на 40% до 123 тысяч новых случаев заражения в день.

«Волна «Омикрона», вероятно, скоро докатиться до ближайшей к вам больницы», — написал в Twitter бывший руководитель Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), доктор Том Фриден.

Согласно данным агентства Reuters, за минувшую неделю самые высокие показатели новых случаев инфицирования были зарегистрированы в штатах Нью-Йорк, Огайо, Пенсильвания, Иллинойс и Мичиган.

В Огайо в помощь медикам были направлены 1050 сотрудников Национальной гвардии, 150 из которых имеют медицинскую подготовку.

Согласно ранним исследованиям, штамм «Омикрон», по-видимому, гораздо более подвержен передаче, чем предыдущие версии вируса, и более гибок в уклонении от иммунной защиты.

Представители министерства здравоохранения говорят, что новый вариант вируса станет доминирующим в стране после быстрого распространения в ЮАР и Великобритании. Это может привести к еще большей загрузке больниц, которые все еще не смогли полностью справиться со штаммом «Дельта», который активно распространялся этим летом.

«Когда заразится большее число людей, общее количество госпитализаций будет больше. Это всего лишь простая математика», — заявил в пятницу ведущий эксперт США по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи, добавив, что «настоящей проблемой» являются непривитые американцы.

На фоне роста заболеваемости Федеральный апелляционный суд в пятницу восстановил общенациональный мандат на вакцинацию или тестирование на COVID-19 для крупных предприятий — требование Управления по охране и гигиене труда (OSHA), которое распространяется на 80 миллионов американских работников.

Количество умерших от COVID-19 в США превысило 800 тысяч человек
Global Look Press / US Army / via Globallookpress.com

На прошлой неделе количество жертв пандемии в США превысило 800 тысяч человек. Согласно официальной статистике, в Соединенных Штатах зарегистрировано самое большое число жертв среди всех стран мира. На долю США приходится примерно 15% из 5,3 миллиона случаев смерти от коронавируса.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / «Омикрон» угрожает перегрузить систему здравоохранения США
сша covid-19
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать