«Омикрон» угрожает перегрузить систему здравоохранения США

Вашингтон, 19 декабря. Власти Соединенных Штатов считают, что новый штамм «Омикрон» может привести к перегрузке национальной системы здравоохранения.

Согласно статистике, в США количество госпитализаций с COVID-19 за последний месяц выросло на 45%, а число подтвержденных случаев увеличилось на 40% до 123 тысяч новых случаев заражения в день.

«Волна «Омикрона», вероятно, скоро докатиться до ближайшей к вам больницы», — написал в Twitter бывший руководитель Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), доктор Том Фриден.

Согласно данным агентства Reuters, за минувшую неделю самые высокие показатели новых случаев инфицирования были зарегистрированы в штатах Нью-Йорк, Огайо, Пенсильвания, Иллинойс и Мичиган.

Fauci warns omicron variant will cause record-high coronavirus hospitalizations, deaths in U.S. - The Washington Post https://t.co/N9jIap1IlJ — Sam Broughton, Ph.D., T minus dead and counting (@smbrghtn) December 19, 2021

В Огайо в помощь медикам были направлены 1050 сотрудников Национальной гвардии, 150 из которых имеют медицинскую подготовку.

Согласно ранним исследованиям, штамм «Омикрон», по-видимому, гораздо более подвержен передаче, чем предыдущие версии вируса, и более гибок в уклонении от иммунной защиты.

Представители министерства здравоохранения говорят, что новый вариант вируса станет доминирующим в стране после быстрого распространения в ЮАР и Великобритании. Это может привести к еще большей загрузке больниц, которые все еще не смогли полностью справиться со штаммом «Дельта», который активно распространялся этим летом.

«Когда заразится большее число людей, общее количество госпитализаций будет больше. Это всего лишь простая математика», — заявил в пятницу ведущий эксперт США по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи, добавив, что «настоящей проблемой» являются непривитые американцы.

With Omicron raging, Fauci says the 'real problem' is Americans who aren't vaccinated https://t.co/qMlB9Lr5IJ — Pamela Kelso Photography (@pamkelsophotos) December 19, 2021

На фоне роста заболеваемости Федеральный апелляционный суд в пятницу восстановил общенациональный мандат на вакцинацию или тестирование на COVID-19 для крупных предприятий — требование Управления по охране и гигиене труда (OSHA), которое распространяется на 80 миллионов американских работников.

Global Look Press / US Army / via Globallookpress.com

На прошлой неделе количество жертв пандемии в США превысило 800 тысяч человек. Согласно официальной статистике, в Соединенных Штатах зарегистрировано самое большое число жертв среди всех стран мира. На долю США приходится примерно 15% из 5,3 миллиона случаев смерти от коронавируса.