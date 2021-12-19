Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 21:26
21:16
Весь мир
Момент истины: Россия предложила США и НАТО трудный выбор
21:14
Армия
SCMP: авианосец ВМС Китая «Ляонин» отправился на учения в Тихий океан
21:12
Общество
Комздрав Петербурга раскрыл сроки ремонта медицинских учреждений
21:10
Видео
Житель Турции ходит на работу вместе с ручным бельчонком
21:08
Шоу-бизнес
Муж онкобольной Заворотнюк заработал 2,7 миллиона рублей за два выступления в Дубае
21:07
Весь мир
Премьер-министр Израиля сообщил об увеличении числа атак со стороны радикалов
21:07
Происшествия
Полиция начала проверку по факту аварии с машиной ДПС в Петроградском районе
21:04
Армия
Американским морпехам передадут вертолеты CH-53K с повышенной грузоподъемностью
21:01
Происшествия
ФАН публикует видео с места столкновения патрульной машины ДПС и BMW в Петербурге
21:00
Общество
«Зиме не рады из-за коммунальщиков»: петербуржцы с опаской ожидают новых снегопадов в городе
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

SCMP: авианосец ВМС Китая «Ляонин» отправился на учения в Тихий океан

Армия
SCMP: авианосец ВМС Китая «Ляонин» отправился на учения в Тихий океан
wikipedia.org  /  Simon YANG/CC BY-SA 2.0

Пекин, 19 декабря. Группа кораблей Военно-морских сил Китая во главе с авианосцем «Ляонин» совершает переход в Тихий океан для проведения учений. Об этом сообщает китайское издание South China Morning Post (SCMP).

Помимо авианосца, в состав флотилии входят эскадренный миноносец типа 055, фрегат типа 054 и корабль снабжения Hulun Lake. На днях корабельная группа ВМС Китая прошла пролив, разделяющий японские острова Окинава и Мияко.

SCMP напоминает, что в настоящее время китайский флот располагает двумя авианосцами. Китайские авианосные ударные группы предназначены для действий вне «первой островной линии», которая проходит от Японии до Малайского полуострова и включает в себя Тайвань.

Ранее стало известно, что фрегат ВМФ РФ «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» осуществил пуск ракеты «Циркон» в рамках испытаний. Ракета успешно поразила мишень на полигоне Чижа в Архангельской области. Многие аналитики уверены, что «Циркон» обеспечит российскому флоту колоссальное преимуществом перед Западом.

Вернуться назад
Все новости / Армия / SCMP: авианосец ВМС Китая «Ляонин» отправился на учения в Тихий океан
китай учения тихий океан вмс кнр
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать