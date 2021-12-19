SCMP: авианосец ВМС Китая «Ляонин» отправился на учения в Тихий океан

Пекин, 19 декабря. Группа кораблей Военно-морских сил Китая во главе с авианосцем «Ляонин» совершает переход в Тихий океан для проведения учений. Об этом сообщает китайское издание South China Morning Post (SCMP).

Помимо авианосца, в состав флотилии входят эскадренный миноносец типа 055, фрегат типа 054 и корабль снабжения Hulun Lake. На днях корабельная группа ВМС Китая прошла пролив, разделяющий японские острова Окинава и Мияко.

SCMP напоминает, что в настоящее время китайский флот располагает двумя авианосцами. Китайские авианосные ударные группы предназначены для действий вне «первой островной линии», которая проходит от Японии до Малайского полуострова и включает в себя Тайвань.

Ранее стало известно, что фрегат ВМФ РФ «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» осуществил пуск ракеты «Циркон» в рамках испытаний. Ракета успешно поразила мишень на полигоне Чижа в Архангельской области. Многие аналитики уверены, что «Циркон» обеспечит российскому флоту колоссальное преимуществом перед Западом.