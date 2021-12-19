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Муж онкобольной Заворотнюк заработал 2,7 миллиона рублей за два выступления в Дубае

Шоу-бизнес
Муж онкобольной Заворотнюк заработал 2,7 миллиона рублей за два выступления в Дубае
ТАСС  /  Джапаридзе Михаил

Москва, 19 декабря. Супруг тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев получил крупную сумму за два выступления в Дубае. Спортсмен показал свое мастерство в рамках ледового шоу фигуристки Татьяны Навки.

Муж онкобольной знаменитости сыграл роль принца в шоу «Спящая красавица». Чернышев выступил на льду в Дубае 4 и 5 декабря.

Контракты с некоторыми участниками представления заключала организация «Росконцерт». Согласно данным с сайта госзакупок, гонорар фигуриста за каждый прокат в Объединенных Арабских Эмиратах Чернышеву платили более 1,3 миллиона рублей. Всего же за два выступления он получил 2,7 миллиона, пишет «Собеседник».

При этом за участие в шоу «Спящая красавица» в России муж Заворотнюк зарабатывал намного меньше. Например, в 2019 году его заработок составил 2,8 миллиона рублей за 19 выступлений.

Ранее Татьяна Навка тепло отозвалась о личных качествах Петра Чернышева. Она назвала фигуриста творческим и безумно преданным человеком, а также настоящим другом.

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