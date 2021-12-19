Американским морпехам передадут вертолеты CH-53K с повышенной грузоподъемностью

Вашингтон, 19 декабря. Корпус морской пехоты США протестировал возможности модернизированного вертолета CH-53K, который смог поднять в воздух бронемашину LAV-25 и перебросить ее на дистанцию в 200 морских миль.

В конце ноября американские морпехи испытали грузоподъемность модернизированного вертолета CH-53K: разработчики подарили ему способность поднимать больший вес. Винтокрылая машина без проблем забрала с борта десантного корабля «Иводзима» 12-тонную бронемашину LAV-25 и преодолела расстояние в 220 морских миль, рассказали американские СМИ со ссылкой на сообщение Пентагона.

CH-53K планируют сделать основным вертолетом в Корпусе морской пехоты. Работу над модернизацией вели с 2006 года в компании Sikorsky. Проект несколько затянулся из-за проблем с недостаточной мощностью силовой установки вертолета. Технологическое решение этого недочета в компании нашли лишь недавно.

Однако один вертолет не решит всех проблем корпуса морпехов, боеспособность которого подорвала непрошенная реформа от Пентагона. Командующий КМП генерал Дэвид Бергер пожаловался сенаторам на то, что морпехов лишили возможности действовать в прибрежной зоне и оставили без десантных кораблей.