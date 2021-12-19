19FortyFive: Пентагон планирует запугать Россию новой подлодкой за 100 миллионов долларов

Вашингтон, 19 декабря. Создание ударной подводной лодки нового поколения SSN(X) позволит ВМС США более эффективно противостоять российскому и китайскому флоту. К такому выводу пришли эксперты американского издания 19FortyFive.

Аналитики отметили, что ранее Конгресс США выделил американским военно-морским силам 100 миллионов долларов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию атомной подводной лодки (АПЛ) нового поколения. Предполагается, что субмарина будет предназначена для «ведения жесткой подводной войны». Кроме того, она будет обладать высокой скоростью, бесшумностью и малозаметностью. Арсенал новой АПЛ будет вмещать более 50 торпед, дальность действия которых превысит 200 морских миль, передает «ПолитРоссия».

«Подводные лодки SSN(X) будут действовать в сложных условиях открытого океана, на большой глубине, чтобы внушать страх новым российским и китайским субмаринам, которые также обладают впечатляющими характеристиками скрытности и значительной огневой мощью», – говорится в публикации.

Ранее стало известно, что в России стартовала разработка морской платформы для базирования тактических и разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Платформа будет способна нести средние и легкие дроны вертолетного и самолетного типа, которые могут применяться в прибрежной полосе и на открытых морских просторах.