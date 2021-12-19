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Собака Лиса из Боровичей вырастила маленького котенка Ренесми

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 20:58
Общество
Собака Лиса из Боровичей вырастила маленького котенка Ренесми
pixabay.com

Боровичи, 19 декабря. Год назад пожилая собака смогла вырастить маленького котенка. Волонтер боровичинского зоозащитного фонда «Найда» Вера Некишева поделилась трогательной историей дружбы животных.

Подопечные боровичанки познакомились около года назад. Девушка пришла домой с месячным котенком на руках, которого она подобрала на улице. У нее уже жила большая собака по кличке Лиса, поэтому нового питомца было решено поместить в отдельную переноску.

«Быть в одиночестве Ренесми никак не хотела. Постоянно мяукала и требовала, чтобы ей позволили ходить там, где она хочет», — рассказала Вера Некишева в беседе с изданием «53 новости».

Когда волонтерка не выдержала просьб Ренесми, она все же выпустила котенка из переноски, а Лиса тут же взяла малышку на попечение. С тех пор и началась дружба двух совершенно разных животных. Вера Некишева отметила, что не стоит бояться брать в дом настолько разных животных, они гораздо добрее и умнее нас.

Бойцовая собака из Владимирской области взяла на воспитание брошенного котенка. Зооволонтер из Владимирской области Кристина Сенчугова рассказала милую историю о взаимоотношении животных.

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