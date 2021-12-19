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Польские фермеры продолжают терять прибыль из-за российского эмбарго

Экономика
Польские фермеры продолжают терять прибыль из-за российского эмбарго
https://pixabay.com  /  Couleur

Варшава, 19 декабря. Журналисты польского издания Money.pl поговорили с президентом Ассоциации польских садоводов Мирославом Малишевским. Он рассказал о существующих проблемах. Перевод материала подготовила «ПолитРоссия».

Польские фермерские хозяйства оказались в непростом положении. Закупочные цены на яблоки упали до минимальных значений. Фермерам приходится продавать продукцию на рынке ниже себестоимости. Это стало последствием резкого сокращения спроса после введения эмбарго со стороны России в 2014 году.

«Что касается рынка десертных яблок, то производители фруктов все еще ощущают последствия российского эмбарго. Мы не можем эффективно размещать польские яблоки на внешних рынках и получать за них хорошие цены», — сказал он.

Польские власти ранее предпринимали попытки повысить спрос внутри страны. На территории государства началась масштабная информационная компания, призванная убедить граждан Польши включить фрукты в свой рацион.

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польша эмбарго яблоки сельское хозяйство фермеры
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