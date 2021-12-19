Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 21:26
21:16
Весь мир
Момент истины: Россия предложила США и НАТО трудный выбор
21:14
Армия
SCMP: авианосец ВМС Китая «Ляонин» отправился на учения в Тихий океан
21:12
Общество
Комздрав Петербурга раскрыл сроки ремонта медицинских учреждений
21:10
Видео
Житель Турции ходит на работу вместе с ручным бельчонком
21:08
Шоу-бизнес
Муж онкобольной Заворотнюк заработал 2,7 миллиона рублей за два выступления в Дубае
21:07
Весь мир
Премьер-министр Израиля сообщил об увеличении числа атак со стороны радикалов
21:07
Происшествия
Полиция начала проверку по факту аварии с машиной ДПС в Петроградском районе
21:04
Армия
Американским морпехам передадут вертолеты CH-53K с повышенной грузоподъемностью
21:01
Происшествия
ФАН публикует видео с места столкновения патрульной машины ДПС и BMW в Петербурге
21:00
Общество
«Зиме не рады из-за коммунальщиков»: петербуржцы с опаской ожидают новых снегопадов в городе
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Белоруссия отправит международным структурам копию уголовного дела о действиях Польши

Политика
Белоруссия отправит международным структурам копию уголовного дела о действиях Польши
wikipedia.org  /  Zscout370 / CC BY 2.0

Минск, 19 декабря. Белорусская сторона намерена отправить в международные структуры копии материалов уголовного дела для оценки действий представителей Польши по отношению к беженцам, сообщили в генпрокуратуре республики.

Белорусский депутат Александр Маркевич до этого выразил мнение, что международные организации, включая ООН и ОБСЕ, обязаны расследовать факты насилия и убийства нелегальных мигрантов на территории Польши.

«Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в Совет министров, а также Палату представителей Национального собрания нашей страны копии материалов уголовного дела в пяти томах на русском и английском языках с просьбой организовать их передачу международным и европейским структурам, включая Европарламент, для дачи правовой оценки тем событиям, которые в них изложены», — сказал представитель генпрокуратуры.

Как стало известно ранее, беженцы рассказали о схеме переброски мигрантов из Белоруссии в Германию. Нелегалы попадают в Дрезден на машине из Польши.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Белоруссия отправит международным структурам копию уголовного дела о действиях Польши
беженцы белоруссия польша
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать