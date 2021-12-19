Белоруссия отправит международным структурам копию уголовного дела о действиях Польши

Минск, 19 декабря. Белорусская сторона намерена отправить в международные структуры копии материалов уголовного дела для оценки действий представителей Польши по отношению к беженцам, сообщили в генпрокуратуре республики.

Белорусский депутат Александр Маркевич до этого выразил мнение, что международные организации, включая ООН и ОБСЕ, обязаны расследовать факты насилия и убийства нелегальных мигрантов на территории Польши.

«Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в Совет министров, а также Палату представителей Национального собрания нашей страны копии материалов уголовного дела в пяти томах на русском и английском языках с просьбой организовать их передачу международным и европейским структурам, включая Европарламент, для дачи правовой оценки тем событиям, которые в них изложены», — сказал представитель генпрокуратуры.

Как стало известно ранее, беженцы рассказали о схеме переброски мигрантов из Белоруссии в Германию. Нелегалы попадают в Дрезден на машине из Польши.