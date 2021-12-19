Политолог Рар призвал Европу принять предложение РФ, чтобы избежать войны

Москва, 19 декабря. Россия предложила США и НАТО подписать соглашение о взаимных гарантиях безопасности. В документе речь идет об отказе Североатлантического альянса от дальнейшего расширения на восток, сокращении ракет средней и меньшей дальности, а также о мирном решении всех возникающих конфликтов.

Известный немецкий политолог Александр Рар убежден, что Москва выдвинула абсолютно рациональные аргументы, с которыми сложно не согласиться. Однако он признает, что многие в Европе предложение России восприняли в штыки. В то же время эксперт уверен, что ЕС необходимо прислушаться к РФ и пойти на сотрудничество, чтобы избежать действительно мрачной и даже трагической развязки.

«С моей точки зрения, Россия сделала правильное предложение. И даже правильно, что она его опубликовала. Это показывает, что РФ — миролюбивая, она готова идти навстречу. Россия предложила атомное разоружение во всем мире — кто может быть против этого? И расширение НАТО можно приостановить, можно договориться, как это сделать. К сожалению, первая реакция в Европе негативная. Некоторые военные Европы, НАТО вообще говорят, что Россия не имеет права ставить такие ультиматумы», — рассказал Рар в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым.

По мнению политолога, на Западе есть политики и военные, которые готовы прислушаться к России и найти какое-то совместное решение проблемы. В то же время противников любого сотрудничества с РФ в Евросоюзе тоже хватает, а потому многое будет в итоге зависеть от того, какое решение примут лидеры США и Германии.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Я знаю, что в России, США и Европе есть силы, которые над этим будут работать. Но, к сожалению, есть абсолютное непонимание и агрессия со стороны других сил, которые считают, что нам все это не нужно. И особенно в Европе меня удивляет мнение, что с Россией надо говорить с позиции силы. Я надеюсь, хотя бы на 60-70% западное сообщество примет российское предложение. Байден и Шольц пока молчат, но многое будет зависеть от того, как будут реагировать американцы», — считает аналитик.

Эксперт подчеркивает, что сейчас на мировой арене разворачивается очень опасная ситуация, которая может привести к мрачным последствиям и даже перерасти в военный конфликт. В связи с этим Рар убежден, что Европа просто обязана сейчас пойти навстречу России, чтобы избежать трагедии.

«Это очень опасный момент в мировой истории, я ответственно это говорю. Накал страстей идет, никакого взаимопонимания нет. Обе стороны — и Россия, и Евросоюз — сейчас идут к финишу, и, как мне кажется, покажут, что сила и убеждения за ними. Какая-то развязка в ближайшие недели должна произойти, и, я надеюсь, эта развязка получится не военным путем», — заявил политолог Александр Рар.

Политолог Ростислав Ищенко ранее предсказал Европе мрачное будущее. Он считает, что в случае отказа от «Северного потока — 2» Евросоюз может повторить судьбу Украины.