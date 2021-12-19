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Лидер Чехии Земан заявил о слабом звене в новом правительстве республики

Политика
Лидер Чехии Земан заявил о слабом звене в новом правительстве республики
hrad.cz

Прага, 19 декабря. Президент Чехии Милош Земан одобрил кандидатуру политика Яна Липавского в качестве главы МИД республики. Однако лидер государства считает его слабым звеном в новом правительстве.

Земан утвердил Липавского только под личные гарантии премьер-министра Чехии Петра Фиалы. Об этом президент заявил в беседе с журналистами пражского телеканала.

«Во время нашей последней встречи премьер Петр Фиала предложил мне свои личные гарантии, что господин Липавский будет действовать на посту главы МИД в соответствии с программой кабмина, конкретно - в плане стратегического партнерства с Израилем, а также в сотрудничестве со странами Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия). Я думаю, что в один прекрасный день само правительство признает, что господин Липавский является очень слабым министром», — говорится в комментарии Земана.

Кроме того, чешский президент указал на отсутствие законченного высшего образования у Липавского. На вопрос о том, как Земан будет взаимодействовать с новым министром, лидер ответил «никак».

Ранее стало известно, что лидер республики намерен утвердить состав нового правительства к 17 декабря. Оно было сформировано по итогам парламентских выборов в октябре.

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чехия земан липавский
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