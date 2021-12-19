В Сети с иронией оценили планы Литвы помочь Украине летальным оружием

Вильнюс, 19 декабря. Пользователи Сети отреагировали на планы Литвы передать Украине летальное оружие. Глава литовского министерства обороны Арвидас Анушаускас заявил, что Вильнюс готов поддержать Киев всеми возможными средствами, в том числе и вооружением. Руководство Литвы уверено, что это поможет Незалежной в борьбе за сохранение суверенитета.

Министр обороны Анушаускас не уточнил, какое именно летальное оружие Украина получит от Литвы. Впрочем, свои версии на этот счет выдвинули пользователи Сети. Многие напомнили, что сама прибалтийская страна не занимается производством оружия, так что вряд ли Незалежная может рассчитывать на что-то реально полезное. Скорее всего, Вильнюс попытается избавиться либо от уже вышедшего из строя оружия времен СССР, либо от чего-то еще более древнего.

«А Литва уже стала производить оружие? Или чужое продаст?»; «А что у них есть такого существенного поставить? Американское стрелковое оружие, пушки или танки. И за чей счет? А сами с чем останутся?»; «А какое летальное оружие может передать Литва украинцам? Разве что наконечники для стрел и педальные танки из картона»; «Мечи и копья? Это сила. Европейские карлики пытаются помочь геополитическим амебам. Они созданы друг для друга»; «Литовцы в НАТО, как дурачок в деревне: мели, что хочешь — все только смеются»; «Я так понимаю, в Литве на складе нашли два ящика обойм от ПМ и решили сделать широкий жест»; «Летальное — это метлы, а наступательное — это грабли? Спихнут украинцам технику СССР за нормальные деньги»; «По ходу литовцам трудно и дорого содержать бывший американский хлам, который втюхали им хозяева, и они нашли дурачков еще глупее себя», — пишут в Сети.

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Некоторые комментаторы в то же время предположили, что Литва все-таки могла создать собственное летальное оружие — правда, биологическое. Как отмечают пользователи, возможно, таким образом Вильнюс наконец-то нашел применение своим шпротам, которые отказалась покупать Россия.

«Шпроты все-таки стухли, и их превратили в биологическое летальное оружие?»; «Литовское оружие массового поражения "Шпрота-М". Просроченная»; «Боевые шпроты?! Оригинально!»; «Литовское летальное оружие — это отравленные шпроты»; «Тут и нечего гадать — прибалтийские канцерогенные летальные шпроты», — иронизируют комментаторы.

Россияне в Сети ранее отреагировали на срочный отъезд бывшего президента Петра Порошенко из Украины. Экс-глава государства сбежал из страны после того, как сотрудники Государственного бюро расследований попытались вручить ему повестку.