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«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Женя Малахова

Видео

Гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стала актриса и певица Женя Малахова.

Объявившая о своей беременности певица посетила проект «Давай поговорим». В рамках интервью она поделилась, как «самая главная работа на Земле» меняет ее жизнь.

Всю пандемию Малахова провела со своей собакой и братом, который вернулся из США. Муж в это время активно работал. Женя призналась, что долго хотела детей, но забеременела тогда, когда это было угодно богу.

Бывшая солистка группы Reflex приняла решение пока не сниматься в кино и не посещать кастинги. Ей даже пришлось отказалась от работы в Болливуде.

Путь в шоу-бизнес для Жени Малаховой начался с сольного проекта в 2004 году. Она счастлива, что начала свою карьеру вместе с такими именитыми продюсерами как Иосиф Пригожин и Виктор Дробыш. А клипы для нее снимали Федор Бондарчук и Резо Гигинеишвили.

Благодаря своей харизме она оказалась в группе Reflex. У нее были все шансы продолжить карьеру в качестве сольной исполнительницы в Японии. Однако продюсер T.A.T.U. повел себя с японской стороной некорректно. Страна закрылась для продвижения российского шоу-бизнеса.

Вспоминая о работе в группе Reflex, она рассказала комичный эпизод. Будучи солисткой одной из самых сексуальных групп, она показывала разрешение от родителей на выезд заграницу. В ту пору ей было всего 17 лет. А уже в 18 лет у нее появился автомобиль, и она стала кумиром молодежи.

Работу в картине «А зори здесь тихие…» Малахова вспоминает с гордостью. Она считает, что после этой картины можно уже нигде не играть — достаточно сказать название фильма. Женя говорит, что героинь кропотливо отбирал лично Константин Эрнст.

Иное мнение у артистки сложилось по поводу другого проекта гендиректора «Первого канала». Речь идет об «Иронии судьбы. Продолжение». Она считает «ужасом» факт того, что героев первого фильма разлучили и не дали Наде и Лукашину надежду на счастливое будущее.

 

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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Все новости / Видео / «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Женя Малахова
вадим манукян
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