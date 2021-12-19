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Россиянка Таня Меженцева заняла седьмое место на Детском Евровидении

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 20:51
Общество
Россиянка Таня Меженцева заняла седьмое место на Детском Евровидении
instagram.com  /  @tanya.mezhentseva

Париж, 19 декабря. Юная исполнительница Таня Меженцева, представлявшая Россию на Детском Евровидении, заняла седьмое место. Она выступила на конкурсе, финал которого состоялся в Париже, с песней Mon am.

Победительницей Детского Евровидения — 2021 стала представительница Армении Малена. Юная певица, исполнившая композицию Qami, qami, заработала 224 балла. Эта победа стала для Армении второй на «Детском Евровидении» с 2010 года.

Примечательно, что Меженцева выступала на конкурсе под седьмым номером. Он достался россиянке по результатам жеребьевки.

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