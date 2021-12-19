Россиянка Таня Меженцева заняла седьмое место на Детском Евровидении

Париж, 19 декабря. Юная исполнительница Таня Меженцева, представлявшая Россию на Детском Евровидении, заняла седьмое место. Она выступила на конкурсе, финал которого состоялся в Париже, с песней Mon am.

Победительницей Детского Евровидения — 2021 стала представительница Армении Малена. Юная певица, исполнившая композицию Qami, qami, заработала 224 балла. Эта победа стала для Армении второй на «Детском Евровидении» с 2010 года.

Примечательно, что Меженцева выступала на конкурсе под седьмым номером. Он достался россиянке по результатам жеребьевки.