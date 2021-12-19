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Ведущий «Маски» Вячеслав Макаров готовит сюрприз для зрителей новогоднего выпуска

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 20:47
Шоу-бизнес
Ведущий «Маски» Вячеслав Макаров готовит сюрприз для зрителей новогоднего выпуска
instagram.com  /  @vyacheslav_star

Москва, 19 декабря. Телеканал НТВ покажет новогодний выпуск вокального шоу «Маска», на сцене которого выступит Вячеслав Макаров. Ведущий проекта предстанет перед зрителями в новом амплуа.

Макаров раскрыл некоторые детали предстоящего выпуска. По его словам, 31 декабря он будет петь вместе с участником шоу в костюме Банана.

«И это еще в абсолютно трезвом состоянии я пишу вам об этом. Если вы будете подпевать Банану, то это норма», — пошутил он в Instagram.

В специальном выпуске также споют Ежик, Мандарин, Часы, Мишка-хоккеист, Льдинка, Новогодний заяц, Белый тигр, Елочная игрушка, Новогодняя елка и Санта Клаус. Жюри конкурса будут угадывать сразу все маски.

Российская «Маска» является адаптацией международного формата корейской программы Masked Singer, принадлежащей компаниям Banijay Group и MBC Entertainment. Согласно правилам проекта, знаменитости выступают в необычных костюмах, скрывая свою личность. Победителем становится лишь один участник, который оставался загадкой до конца шоу.

Ранее победитель «Маски» певец Jony рассказал о своих планах. Музыкант азербайджанского происхождения собирается жениться и поселиться недалеко от родителей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ведущий «Маски» Вячеслав Макаров готовит сюрприз для зрителей новогоднего выпуска
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