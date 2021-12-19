Ведущий «Маски» Вячеслав Макаров готовит сюрприз для зрителей новогоднего выпуска

Москва, 19 декабря. Телеканал НТВ покажет новогодний выпуск вокального шоу «Маска», на сцене которого выступит Вячеслав Макаров. Ведущий проекта предстанет перед зрителями в новом амплуа.

Макаров раскрыл некоторые детали предстоящего выпуска. По его словам, 31 декабря он будет петь вместе с участником шоу в костюме Банана.

«И это еще в абсолютно трезвом состоянии я пишу вам об этом. Если вы будете подпевать Банану, то это норма», — пошутил он в Instagram.

В специальном выпуске также споют Ежик, Мандарин, Часы, Мишка-хоккеист, Льдинка, Новогодний заяц, Белый тигр, Елочная игрушка, Новогодняя елка и Санта Клаус. Жюри конкурса будут угадывать сразу все маски.

Российская «Маска» является адаптацией международного формата корейской программы Masked Singer, принадлежащей компаниям Banijay Group и MBC Entertainment. Согласно правилам проекта, знаменитости выступают в необычных костюмах, скрывая свою личность. Победителем становится лишь один участник, который оставался загадкой до конца шоу.

Ранее победитель «Маски» певец Jony рассказал о своих планах. Музыкант азербайджанского происхождения собирается жениться и поселиться недалеко от родителей.