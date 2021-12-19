Минобороны РФ объявило о начале подготовки бойцов Каспийской флотилии к конкурсу «Глубина»

Каспийск, 19 декабря. Военнослужащие Каспийской флотилии начали готовиться к соревнованиям Армейских международных игр — 2022 «Глубина». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что водолазам предстоит освоить курс подводной инженерной подготовки на базе современного тренировочного комплекса «Каспий». Военнослужащие проведут под водой свыше 120 учебных часов, ознакомятся с новейшим подводным оборудованием и способами проведения инженерных работ. Всего в учебном мероприятии будет задействовано более 30 бойцов Каспийской флотилии.

Ранее базирующаяся в Дагестане Каспийская флотилия получила новый гидрографический катер для проведения высокоточной съемки рельефа морского дна. Он оснащен системой специального джойстикового управления, позволяющего более детально обследовать отдельные подводные участки.