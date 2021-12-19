Стефани Уильямс обсудила выборы с кандидатами в президенты Ливии

Бенгази, 19 декабря. Специальный советник Генерального секретаря ООН Стефани Уильямс продолжает встречи с официальными лицами Ливии, а также с кандидатами на президентских и парламентских выборах.

Американский дипломат на странице в Twitter сообщила, что переговорила с премьер-министром переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамидом Дабибой в Триполи, бывшим главой МВД ПНС Фатхи Башагой в Мисурате и фельдмаршалом Халифой Хафтаром в Бенгази. Контакты касались проведения плебисцита.

Уильямс также встретилась с рядом претендентов на кресла в законодательном органе власти. Она подтвердила намерение побеседовать с другими кандидатами в ближайшие дни, чтобы узнать их мнение об избирательном процессе.

1/2 من بين مجموعة واسعة من الفرقاء الليبيين الذين التقيت بهم حتى الآن، أتيحت لي الفرصة للقاء عدد من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين المسجلين - في #طرابلس و #مصراتة و #بنغازي ????????. pic.twitter.com/S8vfbZ6fev — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) December 18, 2021

В ходе визита в Бенгази спецсоветник обсудила с заместителем главы ПНЕ Хусейном аль-Катрани вопросы, связанные с ливийским урегулированием и реализацией дорожной карты. В частности, затронуты всеобъемлющее национальное примирение и президентские и парламентские выборы.

1/2 التقيتُ اليوم مع نائب رئيس الوزراء، حسين عطية القطراني، في #بنغازي، بحضور وكيل وزير الداخلية فرج أقعيم، حيث أطلعته على طبيعة مهامي كمستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن #ليبيا ولا سيما قيادة جهود الوساطة لتعزيز تنفيذ مسارات الحوار الثلاثة المنبثقة عن عملية برلين. pic.twitter.com/ly5i957XPg — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) December 18, 2021

На уходящей неделе Стефани Уильямс встретилась с заместителем главы Президентского совета Ливии Абдаллой аль-Лафи. Стороны рассмотрели трудности в подготовке к плебисциту и пути их преодоления.

Между тем в североафриканской стране уверены, что ООНовский дипломат намерена добиться переноса избирательного процесса. Член Форума политического диалога Захра Ланги попросила спасти выборы от вмешательства Уильямс.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей ранее назвал американку «вестником войны». Он предположил, что ее усилиями плебисцит не состоится в назначенный срок. Дату голосования станут отсрочивать сначала на пару месяцев, а затем на год.