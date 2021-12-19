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Стефани Уильямс обсудила выборы с кандидатами в президенты Ливии

Весь мир
Стефани Уильямс обсудила выборы с кандидатами в президенты Ливии
wikipedia.org  / 

Бенгази, 19 декабря. Специальный советник Генерального секретаря ООН Стефани Уильямс продолжает встречи с официальными лицами Ливии, а также с кандидатами на президентских и парламентских выборах.

Американский дипломат на странице в Twitter сообщила, что переговорила с премьер-министром переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамидом Дабибой в Триполи, бывшим главой МВД ПНС Фатхи Башагой в Мисурате и фельдмаршалом Халифой Хафтаром в Бенгази. Контакты касались проведения плебисцита.

Уильямс также встретилась с рядом претендентов на кресла в законодательном органе власти. Она подтвердила намерение побеседовать с другими кандидатами в ближайшие дни, чтобы узнать их мнение об избирательном процессе.

В ходе визита в Бенгази спецсоветник обсудила с заместителем главы ПНЕ Хусейном аль-Катрани вопросы, связанные с ливийским урегулированием и реализацией дорожной карты. В частности, затронуты всеобъемлющее национальное примирение и президентские и парламентские выборы.

На уходящей неделе Стефани Уильямс встретилась с заместителем главы Президентского совета Ливии Абдаллой аль-Лафи. Стороны рассмотрели трудности в подготовке к плебисциту и пути их преодоления.

Между тем в североафриканской стране уверены, что ООНовский дипломат намерена добиться переноса избирательного процесса. Член Форума политического диалога Захра Ланги попросила спасти выборы от вмешательства Уильямс.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей ранее назвал американку «вестником войны». Он предположил, что ее усилиями плебисцит не состоится в назначенный срок. Дату голосования станут отсрочивать сначала на пару месяцев, а затем на год.

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ливия стефани уильямс
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