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Политолог Рар предостерег США от попыток развязать конфликт с Россией

Политика
Политолог Рар предостерег США от попыток развязать конфликт с Россией
ИА Народные новости  /  Александр Рар

Москва, 19 декабря. Давление США на Россию ни к чему хорошему не приведет, поэтому конструктивный диалог между двумя странами крайне необходим. Таким мнением поделился немецкий политолог Александр Рар.

Россия и Запад подошли к очень опасной черте, отметил эксперт в эфире шоу «Соловьев LIVE». Согласно логике американцев, у них самая сильная экономика, самая мощная армия и самые правильные ценности. Рар послал четкий сигнал США, предупредив их об опасных последствиях такого поведения.

«Это очень опасный момент в мировой истории – я ответственно это говорю, потому что мне это напоминает другие эпохи в мировой истории, где одна сторона считала, что просто может шапками закидать другую. И о последствиях того, что происходило, мы все знаем из истории», — сказал политолог.

Политолог Рар предостерег США от попыток развязать конфликт с Россией
pixabay.com /

По его словам, ситуация в российско-американских отношениях действительно является напряженной. Даже в Германии высокопоставленные генералы предлагают выслушать предложения Москвы по гарантиям безопасности, отметил Рар. Однако ни в одном европейском СМИ об этом не пишут, заключил эксперт.

Как сообщалось ранее, Александр Рар рассказал о заговоре Соединенных Штатов и Великобритании. По его словам, эти страны намерены сплотить Европу против России.

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россия сша рар
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