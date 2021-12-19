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Житель Турции ходит на работу вместе с ручным бельчонком

Видео

Самые популярные домашние питомцы — это кошки и собаки. Но Синан Бичер из Турции решил сделать своим компаньоном дикую белку.

Новорожденного бельчонка в дом владельца цветочного магазина принес его друг-лесоруб. Зверька нашли в дупле срубленного дерева и назвали Махмутом. Он был настолько маленьким, что мужчина еще два месяца выкармливал его молоком из шприца.

«Мы ставили рядом с бельчонком банку с горячей водой, потому что ему было холодно. Мы также положили маленький плед, в котором он лежал, свернувшись клубочком», — вспоминает Синан Бичер.

Окрепнув, Махмут начал питаться как все представители его вида — орешками, желудями и семенами. Однако жить в лесу и самостоятельно находить себе пропитание зверек не захотел.

«Мы дважды пытались вернуть питомца в естественную среду обитания. Но каждый раз он приходил обратно. Мы прекратили попытки, и бельчонок теперь живет с моей семьей. Мы больше не хотим с ним расставаться», — рассказывает мужчина.

У Синана свой цветочный магазин, но со своим пушистым другом он не разлучен даже на работе. Грызун прыгает по столам, обнюхивает растения и проверяет качество товаров.

«Махмут любит заглядывать в гости в соседние магазины. Его забирают, играют, а потом возвращают. Он привлекает много внимания со стороны клиентов. Покупателям нравится бельчонок», — объясняет житель Турции.

Хозяин признается, что с общительным питомцем он ходит даже на встречи с друзьями. По его словам, Махмуту нравится быть в обществе других людей, и зверек стал полноценным членом семьи.

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Все новости / Видео / Житель Турции ходит на работу вместе с ручным бельчонком
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