Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 21:24
21:16
Весь мир
Момент истины: Россия предложила США и НАТО трудный выбор
21:14
Армия
SCMP: авианосец ВМС Китая «Ляонин» отправился на учения в Тихий океан
21:12
Общество
Комздрав Петербурга раскрыл сроки ремонта медицинских учреждений
21:10
Видео
Житель Турции ходит на работу вместе с ручным бельчонком
21:08
Шоу-бизнес
Муж онкобольной Заворотнюк заработал 2,7 миллиона рублей за два выступления в Дубае
21:07
Весь мир
Премьер-министр Израиля сообщил об увеличении числа атак со стороны радикалов
21:07
Происшествия
Полиция начала проверку по факту аварии с машиной ДПС в Петроградском районе
21:04
Армия
Американским морпехам передадут вертолеты CH-53K с повышенной грузоподъемностью
21:01
Происшествия
ФАН публикует видео с места столкновения патрульной машины ДПС и BMW в Петербурге
21:00
Общество
«Зиме не рады из-за коммунальщиков»: петербуржцы с опаской ожидают новых снегопадов в городе
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Сборы нового «Человека-паука» превысили 250 млн долларов за первые выходные проката в США

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 20:38
Общество
Сборы нового «Человека-паука» превысили 250 млн долларов за первые выходные проката в США
Кадр из фильма «Человек-Паук: нет пути домой»

Лос-Анджелес, 19 декабря. Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» продолжает покорять кинозрителей в США. Лента собрала более 250 миллионов долларов после первого уик-энда в домашнем прокате.

Новая кинокартина с Томом Холландом в роли Питера Паркера продемонстрировала один из самых успешных дебютов в Соединенных Штатах после выходных со времен выхода блокбастера «Мстители: Финал». Заключительная часть франшизы, объединяющей многих супергероев, в свое время дебютировала с 358 миллионами долларов после первого уик-энда. «Человек-паук: Нет пути домой» заработал за этот же период 253 миллиона долларов, пишет The Hollywood Reporter.

Фильм о Питере Паркере пользуется успехом и в мировом прокате. Общие сборы ленты уже превысили 587 миллионов долларов. Из них более 334 миллионов кинокартина заработала в Европе.

Ранее актер Иван Янковский поделился впечатлениями от просмотра нового «Человека-паука». Российский артист остался в восторге от кинокартины.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Сборы нового «Человека-паука» превысили 250 млн долларов за первые выходные проката в США
фильм человек-паук сборы
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать