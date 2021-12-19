Сборы нового «Человека-паука» превысили 250 млн долларов за первые выходные проката в США

Лос-Анджелес, 19 декабря. Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» продолжает покорять кинозрителей в США. Лента собрала более 250 миллионов долларов после первого уик-энда в домашнем прокате.

Новая кинокартина с Томом Холландом в роли Питера Паркера продемонстрировала один из самых успешных дебютов в Соединенных Штатах после выходных со времен выхода блокбастера «Мстители: Финал». Заключительная часть франшизы, объединяющей многих супергероев, в свое время дебютировала с 358 миллионами долларов после первого уик-энда. «Человек-паук: Нет пути домой» заработал за этот же период 253 миллиона долларов, пишет The Hollywood Reporter.

Фильм о Питере Паркере пользуется успехом и в мировом прокате. Общие сборы ленты уже превысили 587 миллионов долларов. Из них более 334 миллионов кинокартина заработала в Европе.

Ранее актер Иван Янковский поделился впечатлениями от просмотра нового «Человека-паука». Российский артист остался в восторге от кинокартины.