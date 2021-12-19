Ольге Бузовой надели пакет на голову перед примеркой платья

Минск, 19 декабря. Телеведущая и певица Ольга Бузова активно готовится к съемкам белорусского вокального шоу «Х-Фактор». Звезде пришлось надеть на голову пакет, чтобы не испортить прическу и макияж, примеряя платье-футляр.

Забавно видео разлетелось по Сети. На опубликованных кадрах команда шоу помогает Бузовой влезть в белое платье с перьями. Артистке было тяжело дышать из-за пакета, поэтому она попросила стилистов поторопиться.

«Можно мешок снять, а потом платье поправить?» — пожаловалась она.

Prt Scr Telegram / Только никому...

В гримерке раздался громкий хохот. Когда Бузову все-таки освободили из «плена», она предстала во всей красе. Стилисты сделали ей яркий вечерний макияж и выпрямили утюжком волосы. Пользователи соцсетей активно обсуждают образ телеведущей.

«Оля очень сильно меняется, переделывает себя и теряет всю свою индивидуальность»; «Она беременна или жиреет от лет и котлет?»; «А кроме Минска Бузову больше нигде не воспринимают уже? Всем надоела наша большая звезда»; «А мне очень понравилось ее платье, да и сама Оля хорошенькая в нем», — отреагировали фолловеры.

Ранее Бузова поделилась фрагментом своей кулинарной программы на телеканале ТНТ. Под руководством профессионального шеф-повара она готовила блюдо для экс-солиста группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера.