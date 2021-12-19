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Постпредство России при ООН осудило иностранное вмешательство во внутренние дела Эфиопии

Весь мир
Постпредство России при ООН осудило иностранное вмешательство во внутренние дела Эфиопии
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 19 декабря. Постоянное представительство Российской Федерации при отделении ООН и других международных организациях в Женеве осудило вмешательство во внутренние дела Эфиопии и присоединилось к кампании #NOMORE.

Соответствующее заявление опубликовано на странице МИД в социальной сети Twitter. Москва последовательно выступает против политизации ситуации в республике на площадках Совета по правам человека в ООН.

«Дальнейшее продвижение этой темы в СПЧ контрпродуктивно и не способствует урегулированию кризиса. Россия придерживается постулата "Африканским проблемам — африканские решения" и поддерживает посреднические усилия "Африканского союза". Мы отвергаем любое навязывание односторонних подходов. #NOMORE», — сообщают дипломаты.

По мнению представителей внешнеполитического ведомства РФ, в случае с Эфиопией прослеживается политически мотивированное решение отдельных государств.

«Считаем, что продолжение практики учреждения советом мониторинговых механизмов без согласия затрагиваемой стороны изначально обречено на провал. Потенциально назначенным экспертам не представится возможность работать "на земле". Их доклады будут состоять из однобокой информации, полученной из сомнительных источников или сети Интернет», — уверены в МИД.

Ранее власти Эфиопии отказались признать деятельность специальной сессии Совета по правам человека ООН и ее резолюцию о создании комиссии для расследования сообщений о нарушениях во время конфликта в штате Тыграй.

Также следует напомнить, что против откровенного вмешательства во внутренние дела Аддис-Абебы выступило население нескольких стран материка. Акции в рамках кампании #NOMORE проводились в ЮАР, Франции, США, на Ямайке.

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