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Экс-полузащитник сборной России по футболу Мамаев перешел в «Химки»

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 20:39
Спорт
Экс-полузащитник сборной России по футболу Мамаев перешел в «Химки»
ФБА «Экономика сегодня»

Химки, 19 декабря. Полузащитник Павел Мамаев перешел в подмосковные «Химки» на правах свободного агента.

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил журналистам издания «Чемпионат» о переходе 33-летнего полузащитника Павла Мамаева. В декабре закончился контракт бывшего игрока сборной России с «Ростовом».

«Подписали контракт с Мамаевым. Паша — игрок «Химок». Срок контракта не разглашаем», — подчеркнул Терюшков.

После 18 туров «Химки» с 14 очками занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ. Ближайший матч чемпионата России по футболу подмосковный клуб проведет 27 февраля 2022 года. «Химки» на своем стадионе сыграют со столичным «Динамо».

Ранее исполняющий обязанности тренера «Ференцвароша» анонсировал назначение Станислава Черчесова. Бывший наставник сборной России возглавил клуб, лидирующий в чемпионате Венгрии.

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