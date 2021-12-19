Пресс-секретарь президента ЦАР заявил о единстве нации и государства

Банги, 19 декабря. Граждане Центральноафриканской Республики едины с государством, заявил пресс-секретарь президента Альберт Ялоке Мокпем.

«Подводя итоги уходящего года, можно сказать, что многое было сделано для восстановления безопасности в стране: армия при поддержке российских инструкторов очистила большую часть территории ЦАР от боевиков, а правительство запустило процедуру подготовки к общенациональному диалогу. Последний должен объединить все слои общества», — сказал чиновник.

Напомнил пресс-секретарь президента и о состоявшейся в столице массовой демонстрации, главной целью которой стала поддержка политического курса, выбранного Фостен-Арканжем Туадера. По мнению Мокпема, проведение мероприятия свидетельствует о беспрецедентном единстве народа и власти.

«Население республики оказалось довольно тем, что глава государства начал активное сближение с Россией. Это уже дает отличный результат, который в свою очередь раздражает бывшую метрополию, потерявшую влияние в регионе — Францию. К слову, положительные результаты взаимодействия с РФ наглядно видны по уровню подготовки наших вооруженных сил. Кроме того, ЦАР активно развивается в сфере экономики и социальной жизни», — продолжил пресс-секретарь.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Затронул Мокпем тему прекращения обучения солдат FACA европейскими специалистами миссии EUTM-RCA.

«Мы ничего от этого не потеряем, потому что у нас есть отличный пример взаимодействия с инструкторами из России. Их боевой опыт и компетенции позволяют сделать нашу армию сильнейшей на континенте. И народ это видит, поэтому можно говорить о полном взаимопонимании и единстве населения с властью», — заключил спикер.

Ранее председатель Национального собрания ЦАР Симплис Матье Саранджи сообщал, что действия коллективного Запада, направленные против присутствия РФ в Центральноафриканской Республике, не повлияют на укрепление отношений между Москвой и Банги.