Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 21:24
21:16
Весь мир
Момент истины: Россия предложила США и НАТО трудный выбор
21:14
Армия
SCMP: авианосец ВМС Китая «Ляонин» отправился на учения в Тихий океан
21:12
Общество
Комздрав Петербурга раскрыл сроки ремонта медицинских учреждений
21:10
Видео
Житель Турции ходит на работу вместе с ручным бельчонком
21:08
Шоу-бизнес
Муж онкобольной Заворотнюк заработал 2,7 миллиона рублей за два выступления в Дубае
21:07
Весь мир
Премьер-министр Израиля сообщил об увеличении числа атак со стороны радикалов
21:07
Происшествия
Полиция начала проверку по факту аварии с машиной ДПС в Петроградском районе
21:04
Армия
Американским морпехам передадут вертолеты CH-53K с повышенной грузоподъемностью
21:01
Происшествия
ФАН публикует видео с места столкновения патрульной машины ДПС и BMW в Петербурге
21:00
Общество
«Зиме не рады из-за коммунальщиков»: петербуржцы с опаской ожидают новых снегопадов в городе
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Пресс-секретарь президента ЦАР заявил о единстве нации и государства

Весь мир
Пресс-секретарь президента ЦАР заявил о единстве нации и государства
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 19 декабря. Граждане Центральноафриканской Республики едины с государством, заявил пресс-секретарь президента Альберт Ялоке Мокпем.

«Подводя итоги уходящего года, можно сказать, что многое было сделано для восстановления безопасности в стране: армия при поддержке российских инструкторов очистила большую часть территории ЦАР от боевиков, а правительство запустило процедуру подготовки к общенациональному диалогу. Последний должен объединить все слои общества», — сказал чиновник.

Напомнил пресс-секретарь президента и о состоявшейся в столице массовой демонстрации, главной целью которой стала поддержка политического курса, выбранного Фостен-Арканжем Туадера. По мнению Мокпема, проведение мероприятия свидетельствует о беспрецедентном единстве народа и власти.

«Население республики оказалось довольно тем, что глава государства начал активное сближение с Россией. Это уже дает отличный результат, который в свою очередь раздражает бывшую метрополию, потерявшую влияние в регионе — Францию.

К слову, положительные результаты взаимодействия с РФ наглядно видны по уровню подготовки наших вооруженных сил. Кроме того, ЦАР активно развивается в сфере экономики и социальной жизни», — продолжил пресс-секретарь.

Пресс-секретарь президента ЦАР заявил о единстве нации и государства
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Затронул Мокпем тему прекращения обучения солдат FACA европейскими специалистами миссии EUTM-RCA.

«Мы ничего от этого не потеряем, потому что у нас есть отличный пример взаимодействия с инструкторами из России. Их боевой опыт и компетенции позволяют сделать нашу армию сильнейшей на континенте. И народ это видит, поэтому можно говорить о полном взаимопонимании и единстве населения с властью», — заключил спикер.

Ранее председатель Национального собрания ЦАР Симплис Матье Саранджи сообщал, что действия коллективного Запада, направленные против присутствия РФ в Центральноафриканской Республике, не повлияют на укрепление отношений между Москвой и Банги.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Пресс-секретарь президента ЦАР заявил о единстве нации и государства
африка цар государство туадера нация единство мокпем
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать