Москва, 19 декабря. Россия в ответ на американскую политику «силового сдерживания» предложила Североатлантическому альянсу свой договор европейской безопасности, в котором не будет фигурировать ядерное вооружение, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Недавно МИД РФ представил проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе подчеркивается, что Североатлантический альянс должен отказаться от расширения на восток и от принятия в свой состав постсоветских государств.

По мнению Леонкова, эти договоры свидетельствуют о том, что Москва в очередной раз предложила НАТО «не затевать игрища», которые могут спровоцировать ядерную войну с катастрофическими последствиями. При этом категорический тон некоторых условий связан исключительно с тем, что Россия в попытках наладить отношения с Западом не намерена поступаться своим суверенитетом.

В то же время военный эксперт обратил внимание, что сейчас страны НАТО следуют американской политике «силового сдерживания», которая усиливает напряженность в мире.

«Все идет к деструктивному диалогу. Европу заставляют рвать с нами экономические связи. Если какая-то страна упорствует, то в результате выборов приводят тех людей, которые выполняют все, что скажут в Вашингтоне», — заметил Леонков в интервью ИА «Красная звезда».

Можно сказать, отметил он, что Североатлантический альянс практически парализовал работу по дипломатическим каналам. Несмотря на это, Россия пытается восстановить отношения со странами НАТО, однако неизвестно ответят ли ей взаимностью.

Ранее сообщалось, что глава США Джо Байден не станет ужесточать санкции против России. Такое предположение высказал политолог и руководитель Kissinger Associates Томас Грэм.