Министр обороны Франции Парли: Западу необходимо поддерживать открытый диалог с Россией

Париж, 19 декабря. Странам Североатлантического альянса стоит поддерживать открытый диалог с Москвой во избежание начала новой холодной войны. Об этом заявила глава минобороны Франции Флоранс Парли.

Газета Le Journal du Dimanche опубликовала интервью с французским министром обороны Флоранс Парли, где она призывает Запад не идти на обострении ситуации с РФ.

«Мы не хотим возврата к холодной войне. Чтобы избежать этого, мы не должны идти на обострение и должны сохранять спокойствие», — подчеркнула министр.

Парли добавила, что сейчас Россия находится под санкциями, которые можно усилить вплоть до полной изоляции государства, однако это не является приоритетом для западных стран.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко отметил, что заявления ЕС о готовности обсуждать вопросы безопасности уже в существующих форматах говорят о том, что в военной сфере Европейский союз находится под контролем НАТО.