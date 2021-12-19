Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 21:24
21:16
Весь мир
Момент истины: Россия предложила США и НАТО трудный выбор
21:14
Армия
SCMP: авианосец ВМС Китая «Ляонин» отправился на учения в Тихий океан
21:12
Общество
Комздрав Петербурга раскрыл сроки ремонта медицинских учреждений
21:10
Видео
Житель Турции ходит на работу вместе с ручным бельчонком
21:08
Шоу-бизнес
Муж онкобольной Заворотнюк заработал 2,7 миллиона рублей за два выступления в Дубае
21:07
Весь мир
Премьер-министр Израиля сообщил об увеличении числа атак со стороны радикалов
21:07
Происшествия
Полиция начала проверку по факту аварии с машиной ДПС в Петроградском районе
21:04
Армия
Американским морпехам передадут вертолеты CH-53K с повышенной грузоподъемностью
21:01
Происшествия
ФАН публикует видео с места столкновения патрульной машины ДПС и BMW в Петербурге
21:00
Общество
«Зиме не рады из-за коммунальщиков»: петербуржцы с опаской ожидают новых снегопадов в городе
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Министр обороны Франции Парли: Западу необходимо поддерживать открытый диалог с Россией

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 20:24
Армия
Министр обороны Франции Парли: Западу необходимо поддерживать открытый диалог с Россией
wikipedia.org  /  EU2017EE Estonian Presidency / CC BY 2.0

Париж, 19 декабря. Странам Североатлантического альянса стоит поддерживать открытый диалог с Москвой во избежание начала новой холодной войны. Об этом заявила глава минобороны Франции Флоранс Парли.

Газета Le Journal du Dimanche опубликовала интервью с французским министром обороны Флоранс Парли, где она призывает Запад не идти на обострении ситуации с РФ.

«Мы не хотим возврата к холодной войне. Чтобы избежать этого, мы не должны идти на обострение и должны сохранять спокойствие», — подчеркнула министр.

Парли добавила, что сейчас Россия находится под санкциями, которые можно усилить вплоть до полной изоляции государства, однако это не является приоритетом для западных стран.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко отметил, что заявления ЕС о готовности обсуждать вопросы безопасности уже в существующих форматах говорят о том, что в военной сфере Европейский союз находится под контролем НАТО.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Министр обороны Франции Парли: Западу необходимо поддерживать открытый диалог с Россией
россия минобороны франция флоранс парли
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать