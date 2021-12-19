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Глава ЦБ Набиуллина объяснила причину нежелательности инвестиций в криптовалюту

Экономика
Глава ЦБ Набиуллина объяснила причину нежелательности инвестиций в криптовалюту
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 декабря. Центробанк РФ выступил против использования российской финансовой инфраструктуры для сделок с криптовалютой, сообщает «Прайм».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина напомнила о скептическом отношении регулятора к цифровой валюте.

«Вы знаете наше отношение к криптовалютам — мягко скажем, скептическое. Поэтому мы, конечно, не можем приветствовать инвестиции в такого рода активы. И мы выступаем за то, чтобы российская финансовая инфраструктура не использовалась для сделок с криптовалютой», — подчеркнула Набиуллина.

Глава ЦБ уточнила, что операции с криптовалютой непрозрачны и рискованны для инвесторов. Актив нередко используется для незаконных операций. Кроме того, рынку криптовалюты свойственна большая волатильность.

Генеральная прокуратура России разработала нормы, которые позволяют арестовать и конфисковать незаконно полученную криптовалюту. Ведомство разработало изменения в ряд нормативных правовых актов касательно нового типа платежного средства.

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Все новости / Экономика / Глава ЦБ Набиуллина объяснила причину нежелательности инвестиций в криптовалюту
россия цб криптовалюта
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