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Летчики Балтийского флота отработали посадку на «поврежденную» взлетную полосу на учениях

Армия
Летчики Балтийского флота отработали посадку на «поврежденную» взлетную полосу на учениях
wikipedia.org  /  Tibboh / CC BY-SA 4.0

Калининград, 19 декабря. Пилоты морской авиации Балтийского флота провели учения с посадкой на «поврежденный» противником аэродром без средств связи с диспетчерами и потренировали взлет с укороченным пробегом.

В субботу, 18 декабря, пресс-служба Балтийского флота сообщила, что на аэродроме Чкаловск в Калининградской области прошли учения летчиков истребителей Су-27. Пилоты отработали посадку без средств связи с аэродромом на поврежденную взлетно-посадочную полосу. Перед посадкой самолеты уходили на второй круг, чтобы оценить степень «разрушения» ВПП.

По легенде учений, аэродром Чкаловск атаковал противник. Экипаж получал от руководителя полетов вводную о частичном повреждении взлетно-посадочной полосы и условном уничтожении противником средств связи с диспетчерами. Военные также отработали взлеты с укороченным пробегом.

В начале месяца экипажи Балтфлота провели масштабные учения, в ходе которых отработали навыки борьбы за живучесть корабля в экстремальных условиях. Моряки потренировались тушить пожары на борту и ликвидировать пробоины в корпусе.

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калининградская область балтийский флот чкаловск
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