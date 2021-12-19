Летчики Балтийского флота отработали посадку на «поврежденную» взлетную полосу на учениях

Калининград, 19 декабря. Пилоты морской авиации Балтийского флота провели учения с посадкой на «поврежденный» противником аэродром без средств связи с диспетчерами и потренировали взлет с укороченным пробегом.

В субботу, 18 декабря, пресс-служба Балтийского флота сообщила, что на аэродроме Чкаловск в Калининградской области прошли учения летчиков истребителей Су-27. Пилоты отработали посадку без средств связи с аэродромом на поврежденную взлетно-посадочную полосу. Перед посадкой самолеты уходили на второй круг, чтобы оценить степень «разрушения» ВПП.

По легенде учений, аэродром Чкаловск атаковал противник. Экипаж получал от руководителя полетов вводную о частичном повреждении взлетно-посадочной полосы и условном уничтожении противником средств связи с диспетчерами. Военные также отработали взлеты с укороченным пробегом.

В начале месяца экипажи Балтфлота провели масштабные учения, в ходе которых отработали навыки борьбы за живучесть корабля в экстремальных условиях. Моряки потренировались тушить пожары на борту и ликвидировать пробоины в корпусе.