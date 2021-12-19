Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 21:23
21:16
Весь мир
Момент истины: Россия предложила США и НАТО трудный выбор
21:14
Армия
SCMP: авианосец ВМС Китая «Ляонин» отправился на учения в Тихий океан
21:12
Общество
Комздрав Петербурга раскрыл сроки ремонта медицинских учреждений
21:10
Видео
Житель Турции ходит на работу вместе с ручным бельчонком
21:08
Шоу-бизнес
Муж онкобольной Заворотнюк заработал 2,7 миллиона рублей за два выступления в Дубае
21:07
Весь мир
Премьер-министр Израиля сообщил об увеличении числа атак со стороны радикалов
21:07
Происшествия
Полиция начала проверку по факту аварии с машиной ДПС в Петроградском районе
21:04
Армия
Американским морпехам передадут вертолеты CH-53K с повышенной грузоподъемностью
21:01
Происшествия
ФАН публикует видео с места столкновения патрульной машины ДПС и BMW в Петербурге
21:00
Общество
«Зиме не рады из-за коммунальщиков»: петербуржцы с опаской ожидают новых снегопадов в городе
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Власти ЦАР и Турции откроют посольства в Банги и Анкаре

Весь мир
Власти ЦАР и Турции откроют посольства в Банги и Анкаре
wikipedia.org  /  Alllexxxis/CC BY-SA 4.0

Банги, 19 декабря. В Стамбуле состоялся третий саммит «Турция — Африка», в котором принял участие глава ЦАР Фостен-Арканж Туадера, сообщает Le Potentiel Centrafricain.

«Фостен-Арканжа Туадера принимал Реджеп Тайип Эрдоган. Политики договорились об укреплении сотрудничества по трем основным направлениям: экономика, социальная сфера, оборонная отрасль. Кроме того, стороны условились открыть посольства в Банги и Анкаре соответственно», — отметили журналисты.

Помимо развития военной составляющей, главы государств уделили особое внимание деловому взаимодействию, которое все еще находится в зачаточном состоянии.

«Анкара активно изучает возможность распространения зоны действия своего авиаперевозчика — Turkish Airlines. Кроме того, по словам президента Эрдогана, его страна готова помочь Центральноафриканской Республике развивать торговлю, сельское хозяйство, горно-горнорудное дело.

Наконец, глава Турции выразил намерение посетить ЦАР в ближайшее время», — заключили сотрудники Le Potentiel Centrafricain.

Фостен-Арканж Туадера поблагодарил коллегу за проявленный интерес и пригласил лидера ближневосточного государства посетить Банги.

Ранее глава ЦАР посетил всемирную выставку Dubai Expo 2020 в Объединенных Арабских Эмиратах, где обсудил с шейхами укрепление делового сотрудничества между странами.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Власти ЦАР и Турции откроют посольства в Банги и Анкаре
турция африка цар посольства туадера
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать