Власти ЦАР и Турции откроют посольства в Банги и Анкаре

Банги, 19 декабря. В Стамбуле состоялся третий саммит «Турция — Африка», в котором принял участие глава ЦАР Фостен-Арканж Туадера, сообщает Le Potentiel Centrafricain.

«Фостен-Арканжа Туадера принимал Реджеп Тайип Эрдоган. Политики договорились об укреплении сотрудничества по трем основным направлениям: экономика, социальная сфера, оборонная отрасль. Кроме того, стороны условились открыть посольства в Банги и Анкаре соответственно», — отметили журналисты.

Помимо развития военной составляющей, главы государств уделили особое внимание деловому взаимодействию, которое все еще находится в зачаточном состоянии.

«Анкара активно изучает возможность распространения зоны действия своего авиаперевозчика — Turkish Airlines. Кроме того, по словам президента Эрдогана, его страна готова помочь Центральноафриканской Республике развивать торговлю, сельское хозяйство, горно-горнорудное дело. Наконец, глава Турции выразил намерение посетить ЦАР в ближайшее время», — заключили сотрудники Le Potentiel Centrafricain.

Фостен-Арканж Туадера поблагодарил коллегу за проявленный интерес и пригласил лидера ближневосточного государства посетить Банги.

Ранее глава ЦАР посетил всемирную выставку Dubai Expo 2020 в Объединенных Арабских Эмиратах, где обсудил с шейхами укрепление делового сотрудничества между странами.