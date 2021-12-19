Российские военные получат новый подвижный разведывательный пункт ПРП-5

Москва, 19 декабря. Российские разработчики сконструировали новый подвижный разведывательный пункт — ПРП-5. Новинка от НПО «Стрела» придет на смену советским пунктам ПРП-4 «Нард».

Детище тульских конструкторов мало чем уступает зарубежным аналогам, о чем сообщил журнал «Национальная оборона». Характерной особенностью «пятерки» стало подъемно-мачтовое устройство, на которое можно установить средства обнаружения. На борту машины находится наблюдательный пункт с комплексом «Стрелец», всесуточный прибор разведки и беспилотники, а также пулемет калибра 12,7-мм.

Впервые ПРП-5 показали на параде Победы в Туле. В этом году его презентовали в варианте, выполненном на базе бронемашины БМП-3.

Ранее Минобороны РФ запатентовало бронированный шлем-противогаз для армии и Росгвардии. Новая защитная экипировка защищает бойцов не только от радиационного, химического и бактериологического заражения, но и от осколков.