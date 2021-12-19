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Жители ЦАР поддержали усилия президента по восстановлению мира и стабильности в стране

Весь мир
Жители ЦАР поддержали усилия президента по восстановлению мира и стабильности в стране
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 19 декабря. В столице Центральноафриканской Республики состоялся массовый митинг в поддержку действий президента Фостен-Арканжа Туадера по модернизации правительственной армии. Об этом сообщает Le Potentiel Centrafricain.

Мероприятие, в котором приняли участие несколько сотен человек, прошло у памятника российским инструкторам Ti Bata Siriri na Bê Afrika, в народе его называют «монументом обороны».

«Мы поддерживаем действия президента, направленные на восстановление мира и стабильности. Это стало возможно только благодаря помощи наших братьев из РФ, занимающихся обучением бойцов правительственной армии (FACA).

Без русских наша страна вновь погрузилась бы в хаос. Сила нации заключается в ее молодости, люди должны поддерживать добрые дела, предпринимаемые властями. Мы хотим перевернуть темную страницу нашей истории», — заявил один из участников акции.

Жители ЦАР поддержали усилия президента по восстановлению мира и стабильности в стране
facebook.com / @Renaissance.cf

По словам журналистов, с декабря 2020 года, возглавляемые экс-президентом ЦАР Франсуа Бозизе боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» пытались свергнуть действующее правительство. Они всячески дестабилизировали обстановку, нападали на военных и гражданских, грабили и убивали население ради наживы.

«Но их зверства продолжились недолго, так как обученные русскими бойцы FACA быстро нивелировали угрозу и очистили территорию страны от радикалов, отогнали их к дальним рубежам. Злу не место в Центральноафриканской Республике, жители устали от этого, и поэтому мы наблюдаем полное согласие с действиями президента по восстановлению стабильности», — заключили авторы издания.

Ранее председатель Национальной ассамблеи Симплис Матье Саранджи заявлял, что даже действия коллективного Запада, а также антироссийские санкции Европарламента против «ЧВК Вагнера» не повлияют на укрепление сотрудничества Банги и Москвы.

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